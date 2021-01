Roma: Raggi, Villa Lais nel quartiere Tuscolano verrà riqualificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villa Lais nel quartiere Tuscolano verrà riqualificata. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo stanziato 380 mila euro per riqualificare i viali, l’area giochi e installare una pavimentazione anti-trauma e nuove attrezzature per far giocare i nostri bambini - spiega Raggi -. Inoltre, verranno create aree fitness e picnic, riassestati i cancelli e ripristinata la pavimentazione della fontana. Si tratta di un progetto partecipato. Abbiamo infatti raccolto le richieste presentate da cittadini e residenti", conclude la sindaca. (Rer)