Covid: assessore Lazio, dopo Aifa su AstraZeneca aggiornare piano nazionale vaccino

- Per i vaccini è necessaria l'indicazione del parlamento sulle classi di priorità. "Dopo la raccomandazione di Aifa circa la consigliabilità delle classi di età del vaccino AstraZeneca è necessario che le Regioni siano messe presto nelle condizioni di avere una chiara indicazione circa le priorità e l'aggiornamento del piano strategico nazionale". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Su questo tema occorre la massima trasparenza e una scelta uniforme a livello nazionale. Paradossalmente - aggiunge l'assessore -, il combinato disposto tra la raccomandazione di Aifa e i ritardi nelle consegne dei vaccini, rischia di creare una situazione di rallentamento proprio nelle fasce di popolazione più a rischio, anziani, patologie croniche e oncologiche. Se si accettasse tale raccomandazione avremmo tutta una fascia di età tra i 60 e gli 80 anni che non sarà possibile vaccinare già dai prossimi mesi", conclude D'Amato.(Com)