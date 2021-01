Medio Oriente: re di Giordania ribadisce importanza "soluzione a due Stati" per questione palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania Abdullah II ha ribadito la necessità di raggiungere una soluzione giusta e globale alla causa palestinese, che soddisfi i "diritti legittimi del popolo palestinese fraterno". In un'intervista all'agenzia di stampa “Petra”, il sovrano hascemita ha affermato che la regione del Medio Oriente e il mondo nel suo insieme non possono raggiungere sicurezza, stabilità e pace senza una soluzione giusta e globale alla questione palestinese, basata sulla soluzione dei due Stati entro i confini del 1967, con Gerusalemme est come capitale. Abdullah II ha osservato che questa soluzione garantirebbe una vita in pace e sicurezza al fianco di Israele, in conformità con il diritto internazionale e l'Iniziativa per la pace araba. Il re ha tenuto a sottolineare che la causa palestinese è centrale per il suo Regno: "Continuiamo a stare al fianco dei nostri fratelli palestinesi con tutto il nostro potere e le nostre capacità mentre cercano di ottenere i loro diritti giusti e legittimi". La Giordania comunica e si coordina costantemente con i funzionari palestinesi al riguardo, ha spiegato il re: "I nostri martiri hanno dato la vita per difendere il territorio palestinese e i nostri continui sforzi per riattivare il processo di pace continueranno". (Res)