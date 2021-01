Governo: Nencini (Psi), esecutivo politico da oggi e fino a fine legislatura con programma preciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delegazione socialista ha sottolineato tre punti. Il primo è la condivisione nella scelta di un governo di natura politica, fondato sulla maggioranza preesistente, allargata naturalmente a quanti volessero condividere il programma che sarà steso. Stiamo, poi, ragionando per un governo da oggi e fino alla fine della legislatura con un programma puntiglioso, preciso, e nulla vieta che sia un programma condiviso, scritto da parte delle forze politiche che dovessero sostenere il prossimo governo". Lo ha detto il senatore del Partito socialista italiano, Riccardo Nencini, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. "Abbiamo consegnato al presidente Fico in quanto esploratore", ha aggiunto Nencini, "quattro punti che riguardano alcune modifiche al Recovery plan, il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), una commissione bicamerale per le riforme e la riapertura delle scuole". (Rin)