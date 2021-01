Spagna: fonti stampa, socialisti a Podemos, scelgano tra maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio (Psoe) del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha intimato al principale alleato di governo, Unidas Podemos, di compiere una scelta in quanto "non si può essere maggioranza ed opposizione allo stesso tempo". Il quotidiano "El Pais" ha ricostruito una riunione molto tesa, durata oltre 5 ore, che si è svolta il 27 gennaio scorso al Congresso dei deputati ricostruendo l'incontro da fonti di entrambi i campi. Il messaggio che il Psoe ha voluto ribadire al partito di Pablo Iglesias è stato chiaro: non può più sopportare quello che intende come un doppio gioco. "Da un lato sono nell'esecutivo con cinque ministri, e dall'altro pretendono di essere il movimento alternativo con la loro critica al potere e soprattutto, veicolando costantemente il discorso che "sono loro la vera sinistra", riporta il quotidiano mentre i socialisti sono più "vincolati" al potere economico. Dall'altra parte i rappresentanti di Unidas Podemos, tra i quali, Irene Montero, ministra dell'Uguaglianza, e Pablo Echenique hanno negato questa semplificazione, spiegando che i socialisti "non capiscono bene che essere in coalizione significa che il partner di minoranza deve sapere tutto, negoziare ogni decisione e rispettare l'accordo di governo che hanno firmato", avrebbe affermato Irene Montero. Secondo quanto ricostruito da "El Pais", in nessun momento di tutta la riunione è stato messo sul tavolo uno scenario di rottura. Al contrario, dopo lo sfogo dei loro sentimenti, hanno cominciato a parlare di soluzioni e a concordare un "maggior coordinamento" mettendo in chiaro che "non c'è alternativa alla coalizione".(Spm)