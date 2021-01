Milano: Sala, mi batterò perchè chi fa il saluto romano in aula consiliare non abba spazio vitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi non vogliamo dimenticare che a Milano è nato il fascismo e non possiamo dimenticarci che i pericoli per quella sciagura storica non sono finiti. Io mi batterò con tutte le mie forze per far sì che quelle forze politiche che, ancora oggi, accettano di avere al loro interno persone, consiglieri comunali che, in luoghi sacri come i consigli comunali, fanno il saluto romano, non abbiano spazio vitale. E lo dico con una determinazione assoluta”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala,riferendosi all'episodio avvenuto nel consiglio comunale di Cogoleto, intervenendo al memoriale della Shoah all'incontro "Memoria della deportazione della Stazione di Milano - Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo (30 gennaio 1944 - 30 gennaio 2021) organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comunità ebraica di Milano. (Rem)