Sanità: Fenascop Lazio, comunità psichiatriche chiedono giustizia su compartecipazione

- A seguito di una sentenza del Consiglio di Stato del 2019, che ha annullato alcune disposizioni di legge, "le strutture che si occupano di disagio psichiatrico stanno ricevendo le richieste di rimborso delle quote di compartecipazione socio sanitaria per gli anni 2017/2019 da parte dei familiari dei pazienti, in alcuni casi anche attraverso diffide legali, che chiedono di riavere indietro quanto previsto dalla normativa, poi annullata dalla sentenza". Lo scrive in una lettera appello la Fenascop Lazio, associazione che rappresenta a livello nazionale e regionale le comunità che si occupano di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera per adulti e minori. "Tutto questo determina un clima di incertezza e di possibili contenziosi legali, che rischiano di fiaccare ulteriormente la tenuta e la resistenza delle nostre strutture, già indebolite dai ritardi nei pagamenti, dai mancati ristori per l'obbligo di tampone e dalle conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato". (segue) (Com)