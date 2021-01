Sanità: Fenascop Lazio, comunità psichiatriche chiedono giustizia su compartecipazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza considerare il fatto - continua la nota di Fenascop Lazio - che questa situazione, di cui le nostre strutture non hanno alcuna responsabilità, rischia di deteriorare anche il rapporto tra le stesse e le famiglie dei pazienti, con conseguenze negative potenziali anche sui percorsi terapeutici, proprio nel momento in cui, anche per ragioni di contesto generale, servirebbe il massimo della fiducia, dell'affidamento e della capacità di includere. Se a questo si aggiunge che, in questo momento anche molti Comuni, specie della provincia di Roma, non stanno versando la quota di compartecipazione socio sanitaria per il 2019, si comprende che la situazione rischia di diventare ingestibile ed esplosiva". Come Fenascop e come Federlazio "abbiamo scritto alla Regione Lazio, chiedendo di farsi carico di trovare una soluzione normativa, senza ottenere però risposte concrete. Serve intervenire con la massima urgenza: è una necessità sociale, è una richiesta esplicita delle famiglie e delle strutture, già indebolite dai ritardi nei pagamenti di rette, mai sbloccate da oltre 10 anni, e mai interessate alle rivalutazioni monetarie e mai riparametrate in funzione delle molteplici richieste di adeguamento dei requisiti per l'accreditamento, dai mancati ristori per l'obbligo di tampone e dalle conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato", conclude la nota. (Com)