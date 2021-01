Governo: Sala, credo crisi si risolverà con pochi cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che sarà una crisi che si risolverà in poco, non in poco tempo, ma in pochi cambiamenti, se devo fare una previsione. Penso che si tornerà a una situazione simile alla precedente. A me quello che secca di questa crisi è perdere tempo quando c'è tanta gente che aspetta nuove occasioni di lavoro”.Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al memoriale della Shoah all'incontro "Memoria della deportazione della Stazione di Milano - Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo (30 gennaio 1944 - 30 gennaio 2021) organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comunità ebraica di Milano.(Rem)