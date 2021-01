Governo: Sala, priorità esecutivo siano piano vaccinale e Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena un governo sarà insediato insisterò perché faccia, per il Paese e per Milano, le cose che a mio giudizio deve fare: cavarci fuori da questa pandemia, quindi il piano di vaccinazione, la seconda il recovery plan è fondamentale. A Milano stiamo perdendo lavoro e opportunità. Credo che l'unico vero modo per uscirne sia un massiccio investimento in opere infrastrutturali e questo dipende dalla capacità del governo di farsi approvare un piano dall'Europa. I 210 miliardi non sono versati, sono uno stanziamento: per farseli dare bisogna essere capaci”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al memoriale della Shoah all'incontro "Memoria della deportazione della Stazione di Milano - Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo (30 gennaio 1944 - 30 gennaio 2021) organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comunità ebraica di Milano. (Rem)