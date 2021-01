Roma: offre droga a poliziotti in borghese e dopo li aggredisce, arrestato 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvicina due poliziotti in borghese e gli offre della droga. E’ successo ieri a mezzanotte in via Giolitti a Roma, dove un 28enne tunisino è stato arrestato dagli agenti del commissariato Viminale con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha avvicinato due agenti in borghese e, scambiandoli per possibili clienti, ha offerto loro della droga. A quel punto i poliziotti si sono qualificati, scatenando la reazione del 28enne, che ha aggredito fisicamente i due agenti. Alla fine, però, i due poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Gli agenti hanno riportato una prognosi di tre giorni, mentre il pusher arrestato e giudicato con rito direttissimo. (Rer)