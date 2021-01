Canada: Covid, da oggi sospesi voli per Messico e Caraibi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada ha cancellato temporaneamente a partire da oggi i voli con Messico e Caraibi nel contesto dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia del nuovo coronavirus. La misura sarà in fino al 30 aprile. Il primo ministro Justin Trudeau ha annunciato che verranno organizzati voli di rimpatrio per chi si trova all’estero. “Con le sfide poste dal Covid-19, sia qui che all’estero, siamo tutti d’accordo che non è il momento di volare”, ha dichiarato il premier annunciando la misura. Trudeau ha inoltre annunciato che i viaggiatori in arrivo nel paese dovranno effettuare un test Pcr e nell’attesa dei risultati soggiornare in un hotel approvato dal governo a loro spese, che secondo quando dichiarato supererebbero i duemila dollari. (Nys)