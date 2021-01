Portogallo: Austria prenderà in cura pazienti terapie intensive Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria accetterà pazienti Covid dal Portogallo, il cui sistema sanitario è in piena emergenza con i posti di letto in terapia intensiva quasi al collasso. Lo ha confermato il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, che oggi ha intrattenuto una conversazione telefonica con il primo ministro portoghese, Antonio Costa. "È un imperativo della solidarietà europea aiutare rapidamente e senza burocrazia per salvare vite umane. L'Austria ha già accettato pazienti in terapia intensiva dalla Francia, Italia e Montenegro e ora accetterà anche pazienti in terapia intensiva dal Portogallo", ha scritto Kurz su Twitter. "La pandemia da coronavirus pone enormi sfide a tutti i paesi europei", ha aggiunto il cancelliere austriaco. (segue) (Geb)