Portogallo: Austria prenderà in cura pazienti terapie intensive Covid (2)

- L'Esercito tedesco invierà personale medico e attrezzature in Portogallo per fare fronte all'emergenza negli ospedali portoghesi, dove i posti letto in terapia intensiva per la cura di pazienti Covid sono quasi esauriti. Secondo quanto riferito dalla rivisita tedesca "Spiegel", la Germania invierà una squadra composta da 27 operatori sanitari in tempi brevi per un periodo iniziale di almeno tre settimane. Inoltre è previsto l'invio di aiuti, tra cui posti letto da campo, ventilatori fissi e mobili polmonari. Il Portogallo, che ha registrato 12.179 morti per Covid-19 e 711.018 casi, ha la media di contagi su base settimanale più alta al mondo. Ieri le autorità sanitarie del Portogallo hanno dichiarato che sono rimasti disponibili solo sette posti letto nelle unità di terapia intensiva per la cura dei pazienti Covid nella parte continentale del Paese a causa dell'aumento dei contagi che ha spinto al trasferimento di alcuni pazienti in gravi condizioni nelle isole. Secondo i dati diffusi ieri dal ministero della Salute su 850 posti letto in terapia intensiva assegnati ai casi Covid-19 sulla terraferma, 843 erano già occupati. (Geb)