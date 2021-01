Siria: quattro morti e 27 feriti nell'esplosione di una bomba ad Azaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone sono state uccise e altre 27 ferite a seguito dell'esplosione di una bomba nella città di Azaz, circa 30 chilometri a nord-nordovest da Aleppo, nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, citando fonti locali. Le cause dell'esplosione devono ancora essere stabilite. Almeno cinque civili sono rimasti uccisi, tra cui un bambino, e 13 sono stati feriti, alcuni in modo grave, in un attentato con un'autobomba avvenuto ieri, 30 gennaio, nella città di Afrin, sempre nel nord-ovest della Siria. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale siriana “Sana”, un'auto carica di esplosivo è saltata in aria in una zona industriale di Afrin, occupata da gruppi armati filo-turchi. La forza dell'esplosione ha provocato gravi danni al quartiere, caratterizzato da un gran numero di negozi e da un’alta concentrazione di civili. La città di Afrin, nel governatorato di Aleppo, è stata conquistata nel 2012 dalle Unità di protezione popolare (Ypg), ma nel marzo del 2018 è passata sotto il controllo dell’Esercito siriano libero a seguito dell’operazione militare “Ramo d’ulivo” delle Forze armate turche. (Res)