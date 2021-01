Governo: De Petris (Misto), bene patto legislatura ma correlato a indicazione Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo indicato al presidente Fico il nome di Giuseppe Conte come unica guida possibile del prossimo governo. L’indicazione su Conte non è separabile dai contenuti programmatici perché rappresenta il punto di equilibrio, strategico della coalizione. Conte dovrà essere garante di un accordo programmatico. Bene il patto di legislatura, ma strettamente correlato all’indicazione di Conte". Lo ha dichiarato la presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, al termine al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. (Rin)