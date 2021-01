Covid: assessore Lazio, zona gialla non è scampato pericolo, basta assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Concordo con il ministro della Salute Roberto Speranza: la zona ‘gialla’ non è uno scampato pericolo”. Lo afferma l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato sul portale Salute Lazio. “Con gli assembramenti si va dritti in zona ‘rossa’, chiedo il massimo rispetto delle regole. E’ stato fatto uno sforzo enorme per ritornare in fascia ‘gialla’ che rischia di essere vanificato dagli assembramenti che si sono visti nelle ultime ore. E’ meglio dire con chiarezza che se dovesse proseguire questa situazione è inevitabile un aumento dei casi e ulteriori misure di restringimento. E’ veramente da irresponsabili vanificare il lavoro fatto”, ha aggiunto Alessio D’Amato. (Rer)