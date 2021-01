Egitto: Covid, approvato l’uso del vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha approvato l’utilizzo del vaccino anti-coronavirus AstraZeneca/Oxford. Lo ha reso noto l'autorità egiziana per le forniture mediche, secondo quanto riferiscono i media locali. Una settimana fa, lo stesso ente aveva annunciato la stipula di un contratto con R-Pharma e Serum Institute, i produttori del vaccino AstraZeneca, per ottenere 20 milioni di dosi su direttiva impartita dal presidente Abdel Fatah al Sisi. Il ministro della Salute Hala Zayed ha affermato che l'Egitto si è assicurato un totale di 100 milioni di dosi di vaccini da diversi produttori. Il Paese delle piramidi ha iniziato la campagna vaccinale partendo dal personale medico scorsa domenica, 24 gennaio. L’Autorità egiziana per le medicine sta valutando ora la possibilità di autorizzare per uso "urgente" anche il vaccino russo Sputnik V. Finora, il Paese arabo ha confermato oltre 165.000 casi di contagio, di cui oltre 129.000 guarigioni e 9.263 morti. (Res)