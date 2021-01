Governo De Petris (Misto), sì a legge elettorale proporzionale, abbandonare Autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi ci deve essere una legge elettorale ad impianto proporzionale e servono i correttivi necessari dopo la riduzione del numero di parlamentari". Lo ha sottolineato la presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. "Ed è necessario", ha continuato la parlamentare in merito ai punti di un eventuale, prossimo esecutivo, "abbandonare il progetto di Autonomia differenziata perché produrrebbe solo altri divari ed altre disuguaglianze". (Rin)