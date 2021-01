Russia: Washington condanna uso della forza contro manifestanti pacifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano l’uso della forza in Russia contro manifestanti pacifici e giornalisti. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter. “Gli Stati Uniti condannano l'uso persistente della forza contro manifestanti pacifici e giornalisti da parte delle autorità russe per la seconda settimana consecutiva. Rinnoviamo il nostro appello alla Russia affinché rilasci i detenuti per aver esercitato i loro diritti umani, tra cui Aleksey Navalny”, ha detto Blinken. Secondo quanto riferito dall'Ong Ovd-Info sono 1.643 i manifestati fino ad ora fermati in Russia nel corso delle proteste. Anche Julia Navalnayja, la moglie dell'attivista dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj, è stata arrestata durante le proteste di oggi a Mosca a sostegno della liberazione del marito.(Nys)