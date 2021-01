Belgio: oltre 200 fermi a Bruxelles prima di manifestazioni contro misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 200 i fermi preventivi eseguiti oggi dalla polizia belga a Bruxelles nei confronti di persone che si accingevano a partecipare a due manifestazioni per contestare le misure anti Covid disposte dal governo. La polizia ha reso noto che entrambe le manifestazioni non erano autorizzate. Gli organizzatori di una delle manifestazioni avevano precedentemente chiesto il permesso ma le autorità hanno rifiutato di autorizzare l'evento. Un assembramento era prevista davanti alla stazione centrale di Bruxelles mentre all'Atomium, monumento che si trova nel parco Heysel. Nonostante i significativi miglioramenti della situazione epidemiologica in Belgio, il coprifuoco è ancora in vigore, i bar e i ristoranti sono chiusi e le riunioni di massa sono vietate. Inoltre, dal 27 gennaio al 1 marzo, le autorità hanno vietato i viaggi fuori dal Paese senza una motivazione adeguata.(Beb)