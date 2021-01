Shoah: dedicata a Nedo Fiano una stanza della testimonianza del memoriale di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle sei “stanze della testimonianza” del Memoriale della Shoah è stata oggi dedicata a Nedo Fiano uno degli ultimi testimoni dello sterminio che è scomparso a Milano un mese fa. La targa è stata scoperta questa mattina dal figlio Emanuele Fiano, insieme alla senatrice a vita Liliana Segre e al presidente del memoriale della Shoah, Roberto Jarach in occasione dell'incontro "Memoria della deportazione della Stazione di Milano - Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo (30 gennaio 1944 - 30 gennaio 2021)” organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comunità ebraica di Milano. “Mio papà – ha detto estremamente commosso Emanuele Fiano - sarebbe molto orgoglioso di vedere dedicato al suo nome un luogo che rimanga per le prossime generazioni, perché in questo luogo che non è un museo ma un memoriale, i giovani possano rivivere l'esperienza della memoria di chi ci lascia questa eredità”. Jarach ha spiegato che “Abbiamo pensato che il segno migliore per ricordare Nedo Fiano, che è stato uno dei primi testimoni italiani, fosse di decargli una delle sei stanze della testimonianza che si trovano all'interno del memoriale, nelle quali vengono proiettate delle testimonianze registrate o tratte dal film “Memoria” o dagli archivi di Spielberg che, a suo tempo, aveva intervistato quasi tutti i testimoni ancora viventi”. (segue) (Rem)