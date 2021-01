Shoah: dedicata a Nedo Fiano una stanza della testimonianza del memoriale di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il pregio del memoriale – ha proseguito Jarach - è quello di avere non il contenuto, ma l'ambientazione e le sensazioni che si provano all'interno di un luogo. I testimoni ci davano invece la percezione esatta di quello che è stata la deportazione con una sofferenza che prosegue ancora a 75 anni di distanza. I testimoni purtroppo hanno raggiunto e superato l'età di 90 ormai praticamente tutti e quindi dobbiamo purtroppo abituarci all'idea che saranno sempre meno. Quindi dovremo essere aiutati dai mezzi multimediali, avere delle registrazioni delle testimonianze in modo da poter rendere sempre compatibile in questo luogo la presenza fisica e la testimonianza orale che è una cosa assolutamente insostituibile”. “Tulle le volte che ho incontrato il mio fratello in spirito Nedo – ha spiegato Lilliana Segre – non parlavamo mai del passato, era una debolezza reciproca una protezione verso l'altro, parlavamo sempre dei nostri figli e dei nostri nipoti. La vittoria più grande delle nostre vite è stata questa: quella di non essere morti, essere vivi per caso, risparmiati per caso dalla macchina della morte nazista. Ricordare era inutile perché bastava guardarci l'uno con l'altro, mentre parlare che da noi era uscita latra vita e da quella vita era uscita altra vita, abbiamo la terza generazione quella è una vittoria che non era stata prevista. Né da noi né dai meccanismi di morte”. (Rem)