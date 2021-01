© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio sarà raggiunta quota 190 mila vaccinazioni anti Covid. Sono già oltre 13 mila le dosi somministrate agli over 80 e circa 67 mila persone hanno ricevuto il richiamo. Si legge sul portale Salute Lazio. Partiranno domani, inoltre, le prenotazioni sul sito Salute Lazio per gli over 80.(Rer)