Governo: De Petris, per Leu riforma giustizia è assolutamente centrale

- "La riforma della giustizia è per noi un tema assolutamente centrale che serve per garantire certezza del diritto, ridurre i tempi dei processi ed investire molto nelle risorse umane". Lo ha segnalato la presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, ed esponente di Liberi e uguali, Loredana De Petris, al termine al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. (Rin)