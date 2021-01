Frosinone: Pd, buon lavoro a nuova segreteria provinciale dei giovani democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro alla nuova segreteria provinciale dei giovani democratici di Frosinone. Una squadra valida e rinnovata per affrontare le nuove sfide dell'organizzazione giovanile e, soprattutto, per contribuire attivamente alla risoluzione delle problematiche derivanti dalla pandemia che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese". Lo dichiara in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini. "Conosco bene le difficoltà, ma anche gli onori e le possibilità dell'impegno politico nella nostra organizzazione giovanile e so che vi aspetta un lavoro delicato - aggiunge Fantini -. Allo stesso modo, sono assolutamente convinto che, grazie al vostro entusiasmo e alle capacità già ampiamente dimostrate, sarete portatori di istanze innovative, credibili e concrete al fianco delle persone e delle nostre comunità. C'è bisogno del vostro aiuto, possiamo vincere insieme questa sfida".(Com)