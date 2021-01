Fisco: Di Maio, doveroso bloccare invio cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sottolinea che "in una situazione del genere era doveroso bloccare l’invio delle cartelle esattoriali a commercianti, autonomi e partite Iva. Intanto in Consiglio dei ministri - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - abbiamo deciso di far slittare l’invio di un mese, ma è chiaro a tutti che serve un governo con piene funzioni per poter intervenire con nuovi provvedimenti economici a tutela di imprenditori, famiglie e lavoratori". (Rin)