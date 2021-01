Sanità: Silvestroni (Fd'I), Lazio distrutto da Zingaretti, non garantisce diritto alla salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, la sanità distrutta da Zingaretti non garantisce il diritto alla salute. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia alla Camera Marco Silvestroni. "Nella regione di Zingaretti è vietato nascere. La sanità Laziale tra scandali e incapacità sta perfino vietando all'intera valle del sacco di poter far nascere i bambini - aggiunge Silvestroni -. Dopo la chiusura del punto nascite di Colleferro trasferito a Palestrina, anche quest'ultimo chiude, e bisogna arrivare a Roma per fare nascere un bambino. La sanità distrutta da Zingaretti e dai suoi amici "responsabili" non è più in grado di garantire il diritto alla salute. Nella Regione Lazio non si muore di solo Covid e l'inadeguatezza totale del sistema ospedaliero dovuto dai tagli alla sanità pubblica, soprattutto in questa situazione straordinaria e di urgenza, non può essere sopportata in silenzio. Il piano vaccinale non esiste e le strutture ospedaliere rimaste non possono garantire il diritto alla salute dei cittadini Laziali. Zingaretti invece di fare inutili passerelle al Colle con Fico e Renzi si preoccupasse di riattivare l'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare", conclude Silvestroni. (Com)