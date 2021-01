Israele: Covid, somministrata prima dose del vaccino a oltre 3 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha somministrato una prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di Covid-19, a oltre 3 milioni dei suoi 9,3 milioni di abitanti. Lo ha annunciato quest’oggi il ministero della Salute. Lo Stato ebraico guida la classifica mondiale delle vaccinazioni pro-capite mentre sta cerando di contenere una terza ondata di contagi, nonostante un blocco nazionale durato settimane. Secondo i dati diffusi dal ministero, 3.005.382 persone, pari al 32,61 per cento della popolazione totale, ha ricevuto la prima dose del siero, mentre 1.728.625 persone ha ricevuto la seconda dose, ovvero il 18,76 per cento della popolazione. Il tasso di vaccinazione è più alto nell’età compresa tra 70 e 79 anni: il 92 per cento di questa fascia di età ha ricevuto la prima dose e il 79,9 per cento la seconda. Per gli israeliani sopra i 90 anni, l'87,6 per cento ha ricevuto la prima dose e il 74,4 per cento la seconda. Nella fascia di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni, le cifre vanno dall'85 per cento per la prima dose al 72,8 per cento per la seconda; dai 60 ai 69 anni, 75 per cento (prima dose) e 61,2 per cento (seconda dose). I dati hanno anche mostrato che il 63,6 per cento dei cittadini di 50-59 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino, il 50,1 per cento nella fascia 40-49 anni, il 27,9 per cento nell’età 30-39 anni e il 22,1 per cento dai 20 ai 29 anni. (segue) (Res)