Israele: Covid, somministrata prima dose del vaccino a oltre 3 milioni di persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di vaccinazione di massa di Israele è iniziato con l'iniezione di due dosi della Pfizer-BioNTech agli operatori sanitari, agli over 60 e ai gruppi a rischio. Man mano che il programma è andato avanti, il limite di età è diminuito costantemente, scendendo a 35 anni questa settimana. La vaccinazione è stata effettuata anche agli insegnanti di tutte le età e alle donne incinte. Molti centri di vaccinazione hanno offerto iniezioni a tutti coloro che lo desideravano alla fine di ogni giornata, per evitare che le unità di vaccino extra, che devono essere utilizzate entro un determinato periodo di tempo, vadano sprecate. Il governo si è posto l'obiettivo di vaccinare l'intera popolazione over 16 anni entro la fine di marzo. (segue) (Res)