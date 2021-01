Israele: Covid, somministrata prima dose del vaccino a oltre 3 milioni di persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre l'ambiziosa campagna di vaccinazione va avanti, oggi il ministero della Salute ha riferito che il 10 per cento dei 26.000 test effettuati sabato è risultato positivo. Sono in tutto 640.644 i casi di coronavirus registrati nel paese dall’inizio della pandemia, inclusi 72.026 casi attivi. Delle 1.814 persone ricoverate in ospedale, 1.162 sono state definite gravi, di cui 383 in condizioni critiche e 298 sotto ventilazione assistita. Dallo scoppio della pandemia sono morti 4.745 pazienti affetti da coronavirus, 23 dei quali ieri, sabato 30 gennaio. Solo questo mese è stato registrato più del 25 per cento delle morti totali per Covid-19 in Israele dall'inizio della pandemia. (segue) (Res)