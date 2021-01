Israele: Covid, somministrata prima dose del vaccino a oltre 3 milioni di persone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione del governo prevista oggi, il ministero della Salute dovrebbe richiedere un'estensione di una settimana del blocco nazionale, secondo le indiscrezioni filtrate dalla stampa. La Knesset (il parlamento monocamerale) si riunirà questo pomeriggio per votare un disegno di legge che aumenterà le multe per i trasgressori del blocco, aprendo la strada all'estensione della chiusura a livello nazionale. Il blocco, ora entrato nella sua quarta settimana, dovrebbe terminare durante la notte di domenica. Il partito Blu e Bianco del ministro della Difesa Benny Gantz ha detto che non approverà l'estensione del blocco fino a quando il disegno di legge sull'inasprimento delle multe non sarà approvato, dato che nelle aree abitate da ebrei ultraortodossi vengono registrate spesso gravi violazioni delle linee guida sanitarie. (Res)