Governo: Di Maio, serve esecutivo forte, a occhi del mondo appariamo deboli

- Per il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, "in questi momenti serve un esecutivo forte, mentre noi - continua l'esponente del governo su Facebook - agli occhi del mondo appariamo deboli. Quindi, o ci mettiamo in testa che dobbiamo ripartire in fretta con un nuovo governo puntando a sfruttare al meglio i 209 miliardi del Recovery oppure le future generazioni piangeranno le follie di una politica che invece di pensare ai problemi degli italiani - conclude Di Maio -, litigava per le poltrone". (Rin)