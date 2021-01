Covid: Di Maio, momento peggiore per aprire crisi di governo, situazione tutt'altro che rassicurante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, afferma che "è stato scelto il momento peggiore per aprire una crisi di governo che sta bloccando il Paese. Il bollettino Covid ogni giorno - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - ci ricorda che ancora ci sono troppe vittime. La situazione è tutt'altro che rassicurante, anche perché i colossi farmaceutici stanno mettendo a rischio la nostra campagna di vaccinazione". Il titolare della Farnesina conclude: "Sarò duro, ma siamo in guerra contro un nemico invisibile che quotidianamente uccide persone e che sta mettendo in ginocchio il comparto produttivo del Paese". (Rin)