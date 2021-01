Fisco: Meloni, solo nel Veneto "imprenditori" cinesi devono a erario oltre un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, osserva che "negli ultimi 12 anni, solo nel Veneto 'imprenditori' cinesi hanno aperto e chiuso nel giro di pochi mesi circa 15.000 partite Iva, cambiando di volta in volta ragione sociale prima dell'arrivo dell'Agenzia delle entrate. Devono all'erario oltre un miliardo di euro, soldi che lo Stato italiano non vedrà mai". La parlamentare spiega su Facebook che "la soluzione per arginare questo fenomeno c'è: la proposta di legge di Fratelli d'Italia che impone agli extracomunitari che vogliono fare impresa in Italia di versare almeno 30.000 euro di tasse anticipate, che saranno scalate di anno in anno. Ma ogni volta che l'abbiamo portata in Aula la maggioranza 'grillopiddina' l'ha bocciata: per loro l'evasione è solo quella dei commercianti italiani, e si contrasta sponsorizzando la moneta elettronica, che in realtà è solo una scusa per far fare affari alle banche. Elezioni subito - conclude Meloni - per dare agli italiani un governo capace di difendere i loro interessi". (Rin)