Covid: nel Lazio al via da domani prenotazioni vaccino per over 80, ecco cosa sapere

- Nel Lazio da domani al via le prenotazioni del vaccino anti Covid per gli over 80. Sono state pubblicate sul sito Salute Lazio le 12 faq per l'avvio delle vaccinazioni rivolte agli over 80 anni. Sarà possibile prenotarsi da domani lunedì primo febbraio e le somministrazioni prenderanno il via il prossimo lunedì 8 febbraio. Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. In particolare, per le persone di età maggiore o uguale a 80 anni, o che comunque compiranno 80 anni nel 2021, la Regione Lazio ha attivato un sistema che permette di prenotare la somministrazione gratuita della prima e seconda dose del vaccino anti Covid-19. Il sistema di prenotazione è accessibile via web tramite l'indirizzo "prenotavaccino-covid.regione.lazio" oppure tramite "SaluteLazio.it". E' disponibile un servizio telefonico di assistenza alla prenotazione tramite il numero "06.164.161.841". Il servizio è attivo dal primo febbraio 2021 e si potranno prenotare appuntamenti per la vaccinazione a partire dall'8 febbraio 2021. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini assistiti della Regione Lazio di età maggiore o uguale a 80 anni, o che comunque compiranno 80 anni nel 2021. La prenotazione può esser fatta anche da un familiare, un parente o un congiunto, ovviamente con l'assenso della persona che si vuole vaccinare. (segue) (Rer)