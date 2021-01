Covid: nel Lazio al via da domani prenotazioni vaccino per over 80, ecco cosa sapere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per accedere al sistema di prenotazione web non è necessario avere Spid o una utenza regionale, ma si accede al sistema attraverso il codice fiscale. Il servizio è riservato alla prenotazione della somministrazione gratuita della prima e seconda dose del vaccino anti Covid-19. Le strutture presso cui è attivo il servizio sono quelle indicate dal sistema in fase di prenotazione, sono 89 e verranno ulteriormente incrementate secondo la disponibilità dei vaccini. Non si può scegliere l'orario di prenotazione, ma si può scegliere solamente il giorno e prenotare la prima fascia oraria disponibile. Inoltre, non è necessaria una prescrizione del medico. Dopo la prenotazione dell'appuntamento occorre stampare il promemoria della prenotazione, con il numero dell'appuntamento, la data e l'orario dello stesso. Se non si è scaricato il promemoria al momento della prenotazione, è possibile farlo anche in un secondo momento dalla homepage del sito "prenotavaccino-covid.regione.lazio" cliccando su "gestisci appuntamenti" e inserendo il proprio codice fiscale e il numero appuntamento. L'utente che ha eseguito la prenotazione riceverà un sms, 72 ore prima dell'appuntamento fissato. (segue) (Rer)