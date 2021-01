Covid: nel Lazio al via da domani prenotazioni vaccino per over 80, ecco cosa sapere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre presentarsi al punto di somministrazione, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, portando il promemoria della prenotazione e la tessera sanitaria. Se l'interessato è sottoposto a tutela, dovrà presentarsi accompagnato dai soggetti titolari della responsabilità giuridica. Se non si è scaricato il promemoria al momento della prenotazione, è possibile farlo in un secondo momento dalla homepage del sito "prenotavaccino-covid.regione.lazio" cliccando su "gestisci appuntamenti" e inserendo il proprio codice fiscale e il numero appuntamento. Infine, per la prima somministrazione, è possibile disdire o spostare l'appuntamento autonomamente dal sito "prenotavaccino-covid.regione.lazio", cliccando su "gestisci appuntamenti" e inserendo il proprio codice fiscale e il numero appuntamento. Per disdire o spostare l'appuntamento per la seconda somministrazione, è necessario rivolgersi al contact center dedicato telefonando al numero "06.164.161.841". (Rer)