Governo: Mulè (FI), serve dei migliori, non gioco poltrone con contratto fasullo

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ha affermato che "alla necessità di un governo dei migliori auspicato dal presidente Berlusconi per affrontare le emergenze del Paese, dai vaccini all'economia, corrisponde un nuovo, avvilente gioco delle poltrone di Pd-Cinque Stelle e Italia viva accompagnato dall'ennesimo contratto fasullo: sarebbe il terzo in tre anni per Giuseppe Conte", ha aggiunto il parlamentare al giornale radio Rai, "re indiscusso nella storia del trasformismo italiano". (Rin)