Ue: Schnabel (Bce), nostre politiche hanno prodotto benefici per cittadini europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei cittadini dell'Unione europea ha beneficiato delle politiche messe in atto dalla Banca centrale europea (Bce) per fare fronte alla crisi dettata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce) in un'intervista all'emittente "Deutschlandfunk". "Per i risparmiatori, l'attuale contesto dei tassi di interesse è difficile. Ma le persone, ovviamente, non sono solo dei risparmiatori. Sono anche mutuatari. I mutuatari beneficiano di tassi di interesse bassi. Inoltre, i bassi tassi di interesse stimolano l'economia. Tra le altre cose, ciò significa che questa politica di tassi di interesse bassi ha avuto un impatto positivo sul mercato del lavoro. Molte persone hanno mantenuto il posto di lavoro o trovato un nuovo lavoro perché, grazie alla politica monetaria espansiva, l'economia ha funzionato meglio. Visto in questa luce, non è utile considerare i tassi di interesse separatamente. La maggior parte dei cittadini dell'area dell'euro ha beneficiato della nostra politica", ha dichiarato Schnabel. "La pandemia ha portato al più grande collasso economico dalla Seconda guerra mondiale. C'è stato un drastico calo sulla scia del primo blocco. E poi c'è stata una ripresa inaspettatamente forte nel corso dell'anno. Purtroppo, questo è stato ora interrotto dalla seconda ondata del virus. Sta diventando evidente che l'area dell'euro ha subito una crescita negativa nel quarto trimestre dello scorso anno", ha aggiunto l'economista tedesca. "Alla luce del peggioramento della situazione sanitaria in molti paesi, quest'anno è prevedibile un primo trimestre molto debole. La velocità del lancio della vaccinazione sarà ora decisiva perché in ultima analisi sarà l'unico modo per contenere la pandemia a lungo termine. E poi, quando le misure di blocco verranno nuovamente revocate, potremmo assistere a un'altra forte ripresa simile a quella che abbiamo visto l'anno scorso", ha proseguito il membro del Comitato esecutivo della Bce.Schnabel ha aggiunto che per quest'anno "ci sarà una crescita positiva" in quanto è visibile "una crescita per l'area dell'euro intorno al 4 per cento per l'anno in corso". Tuttavia, ha rilevato, "non avremo raggiunto i livelli di Pil pre-crisi nemmeno entro la fine di quest'anno". Il membro del Comitato esecutivo della Bce ha sottolineato infine quale grande risultato sia stato "essere riusciti a trovare una risposta europea a questa crisi". Secondo Schnabel, è necessario garantire che i fondi del Piano per ripresa siano utilizzati in "modo ragionevole". "È fondamentale riuscire a riportare l'economia dell'area dell'euro su un percorso di maggiore crescita sostenibile dopo la crisi. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che il denaro venga utilizzato per investire a sostegno del cambiamento strutturale, in particolare nella direzione di un'economia più digitale e più verde", ha concluso. (Geb)