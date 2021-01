Frosinone: Buschini (Pd), buon lavoro a nuova segreteria provinciale giovani democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Frosinone è stata nominata la nuova segreteria provinciale dei giovani democratici. "Auguri e buon lavoro alla nuova segreteria e agli organismi dirigentesi dei Giovani Democratici della Provincia di Frosinone. In una fase così drammatica della nostra storia, che sta incidendo in maniera devastante sul futuro di migliaia di ragazzi nel nostro Paese, l'impegno politico dei giovani è un segnale di speranza molto importante". Lo dichiara in una nota il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini (Pd). "Siate un pungolo per noi, abbiamo bisogno delle vostre idee al servizio delle comunità - aggiunge Buschini -. Sarò sempre predisposto all'ascolto delle vostre istanze, insieme affronteremo - conclude - con maggiore energie le epocali sfide che ci attendono". (Com)