Diritti: Bellanova (Iv), non si ferma impegno per libertà femminile e piena parità genere

- La senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova, ricorda che "il 31 gennaio 1945, con un decreto del Consiglio dei ministri, viene finalmente riconosciuto il diritto di voto per le donne. Solo un anno più tardi sarà garantita anche la possibilità per le donne di essere candidate alle elezioni". La parlamentare aggiunge su Facebook che "l'ampliamento del suffragio per includere la popolazione femminile è stata una conquista importante delle donne e dei loro movimenti, un momento chiave nella storia della nostra democrazia: il riconoscimento delle donne come soggetto politico e la presa di coscienza del valore delle loro istanze e del loro ruolo all'interno della società. E se da allora ad oggi le donne hanno conquistato spazio in politica come dovunque, non si ferma l'impegno per la libertà femminile, una piena parità di genere e il riconoscimento dei nostri diritti. A maggior ragione in questo momento - continua la senatrice -, in cui la pandemia rischia di mettere a durissima prova la presenza delle donne sul mercato del lavoro, costringendole a scegliere tra lavoro di cura, autonomia economica e riconoscimento professionale. Un rischio che va sventato e che obbliga tutte e tutti noi a un di più di consapevolezza e impegno. Le donne non tornano indietro". (Rin)