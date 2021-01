Cina: politica di Londra verso Hong Kong "riflette mentalità colonialista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica del Regno Unito nei confronti di Hong Kong “riflette la mentalità colonialista ancora presente nelle menti dei decisori a Londra”. E’ quanto di legge in un articolo di opinione pubblicato oggi dall’agenzia di stampa di stato cinese “Xinhua”. Il riferimento è alla possibilità concessa dal governo di Londra ai possessori di passaporto britannico d'oltremare residenti nella città-Stato l'opportunità di richiedere un visto britannico per "motivi politici" in seguito all'introduzione della contestata "legge sulla sicurezza" ad Hong Kong nei mesi passati. “Una tale manipolazione politica guidata da un pensiero colonialista è una flagrante interferenza negli affari interni della Cina, che imporrà un altro tributo ai legami bilaterali e danneggerà ulteriormente gli interessi a lungo termine della Gran Bretagna”, si legge. “La politica su misura del Regno Unito per i residenti di Hong Kong riflette che la mentalità obsoleta del colonialismo persiste ancora ostinatamente nelle menti di alcuni decisori a Londra. Fingono ancora di avere una sorta di responsabilità speciale per Hong Kong, che è stata restituita alla Cina più di due decenni fa”. (segue) (Cip)