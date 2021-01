Cina: politica di Londra verso Hong Kong "riflette mentalità colonialista" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dalla stampa britannica sono circa 300 mila le persone che si attende lasceranno Hong Kong per il Regno Unito a partire da domenica 31 gennaio, quando inizierà per i possessori di passaporto britannico d'oltremare residenti nella città-Stato la possibilità di richiedere un visto britannico per "motivi politici" in seguito all'introduzione della contestata "legge sulla sicurezza" ad Hong Kong nei mesi passati. Saranno in grado di fare domanda di visto tutti i possessori del passaporto britannico d'oltremare, e i loro parenti più stretti, in quella che il primo ministro Boris Johnson ha definito "una decisione che onora i profondi legami storici e di amicizia" con l'ex colonia britannica. Il nuovo programma di visti, annunciato a giugno in seguito all'introduzione di Pechino della nuova legge sulla sicurezza ad Hong Kong, aveva scatenato fin da subito le ire cinesi, che avevano avvertito Londra di "non interessarsi di questioni interne cinesi". Coloro che faranno domanda di visto riceveranno un permesso di residenza nel Regno Unito per 5 anni, e dopo ulteriori 12 mesi potranno fare domanda di cittadinanza britannica. Le persone che potrebbero potenzialmente fare domanda di questo particolare tipo di visto sono circa 2,9 milioni, ma Londra si aspetta che non più di 300 mila persone effettivamente lo richiedano. Nel frattempo le autorità cinesi hanno annunciato venerdì che "non riconosceranno più" il passaporto britannico d'oltremare come un documento di viaggio e d'identità. (Cip)