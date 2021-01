Sardegna: distribuiti a scuole medie e superiori oltre 40 mila supporti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola e cultura in 3D e realtà virtuale. E' la nuova iniziativa portata avanti dall'assessorato della Pubblica istruzione e Beni culturali che ha attivato da questo mese la distribuzione alle scuole medie e superiori della Regione di oltre 40 mila supporti digitali costituiti da pen drive Usb contenenti ricostruzioni 3D, video documentari, panorami a 360 gradi e altre esperienze di realtà virtuale immersiva, in alta definizione e in cinque lingue, di 17 dei siti culturali più importanti della Sardegna, tra cui il villaggio nuragico di Barumini, le aree archeologiche di Tharros e Monte Sirai, il Castello medievale di Monreale o il Palazzo di Baldu. I contenuti multimediali, cui si aggiungono guide dei siti e dei territori e altri approfondimenti testuali e iconografici, tutti basati su fonti archeologiche, storiche ed archivistiche, sono stati realizzati con il progetto regionale "Patrimonio culturale - Sardegna virtual archeology", avvalendosi di referenti scientifici delle Università di Cagliari e Sassari ed oltre trenta esperti di comunicazione digitale. Sono interamente fruibili in cinque lingue tramite il sito "virtualarchaeology.sardegnacultura.it". Una significativa selezione di tutti questi contenuti, in alta definizione e multilingue, è resa disponibile anche su supporti digitali costituiti da pen-drive Usb utilizzabili da comuni postazioni informatiche, comprese le Lavagne interattive multimediali (Lim) in dotazione agli istituti scolastici della regione. L'iniziativa prosegue l'attività di diffusione dei risultati del progetto, che ha previsto anche l'installazione di totem multimediali interattivi in 36 musei e siti archeologici della Sardegna. (segue) (Rsc)