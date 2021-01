Sardegna: distribuiti a scuole medie e superiori oltre 40 mila supporti digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ritenuto - ha sottolineato l'assessore Andrea Biancareddu - che la distribuzione all'interno delle singole classi delle scuole medie e delle scuole di secondo grado della Sardegna di questi contenuti digitali possa concretamente avvicinare gli importantissimi siti interessati dal progetto 'Patrimonio culturale - Sardegna virtual archeology' a scolari e studenti. Fino a che non sarà finalmente possibile tornare in sicurezza nei luoghi reali a causa dell'attuale emergenza pandemica, i ragazzi avranno così l'opportunità di visitarli e scoprirli in modo virtuale". La consegna dei supporti digitali alle scuole che hanno aderito all'iniziativa si svolgeranno nei prossimi giorni coinvolgendo, in primo luogo, gli istituti scolastici della provincia di Oristano, Nuoro e Cagliari, proseguendo poi con il restante territorio regionale. (segue) (Rsc)