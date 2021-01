Frosinone: Battisti (Pd), auguri a nuova segreteria giovani democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I miei migliori auguri alle ragazze e ai ragazzi scelti per la nuova composizione della Segreteria Provinciale dei Giovani Democratici di Frosinone". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale, Sara Battisti (Pd). "Credo in una collaborazione con le giovani generazioni che si impegnano in politica con entusiasmo - aggiunge Battisti -, per questo sono convinta che saranno in grado di proseguire al meglio gli impegni e il lavoro svolti dalle precedenti segreterie, aiutandoci ad interpretare i bisogni delle nuove generazioni messe a dura prova da questa pandemia".(Com)