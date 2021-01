Perù: Covid, da oggi quarantena a Lima e altre nove regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi in Perù il regime di quarantena per le aree del paese più colpite dalla pandemia del nuovo coronavirus. La misura si applica alla capitale Lima e altre nove regioni. Per fare fronte all’aumento dei contagi il governo ha ordinato anche la chiusura di casinò, palestre, cinema e chiese. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 31 gennaio al 14 febbraio. Il presidente Francisco Sagasti ha spiegato che il governo ha diviso in quattro categorie i 24 dipartimenti del paese: rischio moderato, alto, molto alto ed estremo. Le misure da adottare varieranno sulla base del rischio attribuito a ciascuna zona. Nove dipartimenti sono stati classificati come a rischio molto alto. Qui verranno chiuse le attività commerciali e si applicherà il coprifuoco dalle 21 alle 4 del mattino. (Brb)