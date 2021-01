Governo: Merlo (Europeisti-Maie-Cd), Conte unico punto di equilibrio possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti che la persona giusta per portare avanti questa fase storica del nostro Paese sia Giuseppe Conte, l’unico punto di equilibrio politico possibile per portare avanti questa coalizione di governo": lo ha detto il senatore Ricardo Antonio Merlo, esponente del gruppo parlamentare Europeisti-Maie-Centro democratico di palazzo Madama, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. Secondo Merlo, "va archiviata al più presto possibile questa crisi politica, lontana anni luce dai sentimenti e dai problemi reali degli italiani. L’Italia ha bisogno di un governo forte, di una maggioranza coesa che lavori su un programma condiviso per affrontare questo periodo di straordinaria emergenza. Il nostro gruppo - ha spiegato ancora Merlo -, nato sotto l’insegna di un marcato europeismo, rafforzerà questa maggioranza e darà il proprio contributo. Siamo, quindi, disponibili a collaborare alla stesura di un programma di legislatura che abbia come obiettivo comune l’Italia ed il bene degli italiani". (Rin)