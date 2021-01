Scuola: Pittoni (Lega), se salta Azzolina pronti a rilanciare stabilizzazione docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, afferma: "Se salta il ministro Azzolina, chiederemo di avviare finalmente il confronto sul disegno di legge 1920 di semplificazione del reclutamento e stabilizzazione dei docenti, ispirato al progetto che come responsabile Scuola della Lega - continua il parlamentare in una nota - ho presentato lo scorso marzo al Senato presente Azzolina (che l'ha puntualmente respinto), il quale porta a soluzione la situazione di qualcosa come 16 diverse categorie". (Com)